Τύρναβος: Προσποιήθηκε το γιατρό και απέσπασε... 9.750 ευρώ

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών σε Τύρναβο και Τρίκαλα.

"Πιο αναλυτικά συνελήφθη, προχθές (18-03-2022) το μεσημέρι στον Τύρναβο, από αστυνομικούς της προαναφερόμενης Υπηρεσίας, μία αλλοδαπή γυναίκα, σε βάρος της οποίας, καθώς και σε βάρος άγνωστου, μέχρι στιγμής, συνεργού της, σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη Ελληνίδα και προσποιούμενος τον γιατρό, υπό το πρόσχημα της άμεσης ανάγκης για χειρουργική επέμβαση συγγενικού της προσώπου, έπεισε την παθούσα να συναντηθεί με τη δράστιδα στον Τύρναβο, στην οποία παρέδωσε μία νάιλον σακούλα που περιείχε το χρηματικό ποσό των 9.750 ευρώ.

Ακολούθως, η δράστιδα ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και στην κατοχή της βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: μία νάιλον σακούλα που περιείχε το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό των 9.750 ευρώ, το χρηματικό ποσό των 850 ευρώ, 4 εισιτήρια επιβίβασης σε μέσα μαζικής μεταφοράς, 4 φορολογικές αποδείξεις, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο".

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι το κατασχεθέν χρηματικό ποσό των 850 ευρώ αποτελεί μέρος του χρηματικού ποσού που η ανωτέρω δράστιδα είχε παραλάβει την 16-03-2022 από μια άλλη ηλικιωμένη Ελληνίδα, κατά τη διάπραξη απάτης σε βάρος της στην πόλη των Τρικάλων.

"Πιο αναλυτικά, μεσημβρινές ώρες της 16-03-2022, ομοίως, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη και προσποιούμενος τον γιατρό, υπό το πρόσχημα της άμεσης ανάγκης για χειρουργική επέμβαση συγγενικού της προσώπου, έπεισε την παθούσα να συναντηθεί με τη δράστιδα στα Τρίκαλα, στην οποία παρέδωσε το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ. Τα προαναφερόμενα χρηματικά ποσά αποδόθηκαν στις παθούσες.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας ερευνάται η τυχόν εμπλοκή της και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις".

