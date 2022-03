Ηράκλειο

Κρήτη: Νέος σεισμός στο Αρκαλοχώρι

Νέα σεισμική δόνηση καταγράφηκε την Κυριακή, με επίκεντρο το Αρκαλοχώρι.

Νέα σεισμική δόνηση 3,7 Ρίχτερ καταγράφηκε τέσσερα λεπτά μετά τις πέντε το απόγευμα της Κυριακής, με επίκεντρο το Αρκαλοχώρι.

Σύμφωνα με το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το εστιακού βάθος ήταν στα δυο χιλιόμετρα και για το λόγο αυτό, η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην περιοχή.

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής, πληροφορίες για ζημιές.

Σεισμός είχε σημειωθεί και χθες στην περιοχή. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,1 Ρίχτερ, με επίκεντρο 4 χλμ ανατολικά του Αρκαλοχωρίου.

