Λάρισα: Πέθανε ξαφνικά μέσα στο καφενείο

Σοκ προκλήθηκε σε χωριό Λάρισας από τον ξαφνικό χαμό ενός 65χρονου στην Αγιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του, ένας άνδρας περίπου 65 ετών έχασε τη ζωή του στην Ανάβρα του Δήμου Αγιάς, την ώρα που βρισκόταν σε καφενείο του χωριού.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο δυστυχώς δεν κατάφερε να σώσει τον άτυχο άνδρα και τον μετέφερε νεκρό στο Κέντρο Υγείας Αγιάς.

