Ηράκλειο

Ενδοοικογενειακή βία: Έδειρε τη γυναίκα του και την άφησε αναίσθητη

Η αστυνομία που ειδοποιήθηκε από τους γείτονες συνέλαβε τον δράστη, ενώ το θύμα του μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο κινητοποίησε τις αρχές το μεσημέρι της Κυριακής 20 Μαρτίου.

Πιο συγκεκριμένα, σε περιοχή της ενδοχώρας του Ηρακλείου, 62χρονος σύζυγος επιτέθηκε στην 56χρονη σύζυγο του, χτυπώντας την μέχρι λιποθυμίας.

Πηγές αναφέρουν ότι η αστυνομία ειδοποιήθηκε από γείτονες του ζευγαριού.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ενώ ο 62χρονος άνδρας συνελήφθη από τις αρχές.

Πηγή: neakriti.gr

