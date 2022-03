Γρεβενά

Γρεβενά – έκρηξη σε εργοστάσιο: Σβήνουν οι ελπίδες για τους αγνοούμενους εργάτες (εικόνες)

Άνδρες της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, εντόπισαν ανθρώπινα μέλη που εκτοξεύτηκαν μαζί με άλλα υλικά, σε αρκετή απόσταση από τον χώρο της έκρηξης.

Εξανεμίζονται οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις 8.15 το πρωί στο εργοστάσιο παρασκευής εκρηκτικών υλών που ανήκει στην εταιρία ΕΛΤΕΚ στην Ιτέα Γρεβενών.

Άνδρες της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας που ερεύνησαν τον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου και σε αρκετή απόσταση από το σημείο της έκρηξης εκτός από χαλάσματα, μπετόν και σίδερα εντόπισαν ανθρώπινα μέλη που ανήκουν στους τρεις αγνοούμενους που εκείνη την ώρα εργάζονταν στο χώρο παραγωγής του εργοστασίου.

Στο σημείο έχουν φθάσει ήδη δύο ομάδες της ΕΜΑΚ από τα Ιωάννινα και την Λάρισα προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και σύμφωνα με τον περιφερειακό διοικητή της Πυροσβεστικής αρχιπύραχο Σωτήριο Κορέλλα που μίλησε στο ΑΠΕ ΜΠΕ για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι έρευνες στο σημείο της έκρηξης από τα κλιμάκια της ΕΜΑΚ χρειάζεται προηγουμένως να ελεγχθεί ο χώρος για υπολείμματα εκρηκτικής ύλης.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το κλιμάκιο πυροτεχνουργών της αστυνομίας από την Θεσσαλονίκη μόλις έφτασε στο χώρο του εργοστασίου για να "χτενίσει" το συγκεκριμένο χώρο της έκρηξης κι όταν, πρόσθεσε, μας δώσουν το πράσινο φως θα εισέλθουν για έρευνα στο σημείο οι άνδρες της ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με τον Αρχιπύραχο η καταστροφή του κτιρίου παραγωγής είναι ολοκληρωτική αφού ένας κτιριακός χώρος μισού στρέμματος έχει εξαφανισθεί ενώ κομμάτια από σίδερο και μπετόν έχουν εκσφενδονιστεί στα γύρω χωράφια της περιοχής. Σε ότι αφορά τα αίτια της έκρηξης και στο εάν η εταιρία ακολουθούσε τις οδηγίες πυρασφάλειας που ορίζουν οι κανονισμοί ο κ. Κορέλλας δήλωσε ότι όλα αυτά θα ερευνηθούν από ειδικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής που έχει αναλάβει το έργο της προανάκρισης.

Το κυρίως κτίριο που γινόταν η παραγωγή των εκρηκτικών για λόγους ασφαλείας ήταν σαν "βυθισμένο" στο έδαφος αφού εκτός από την κύρια είσοδο όλες του οι επιφάνειες καλυπτόταν από αναχώματα ύψους πολλών μέτρων. Να αναφέρουμε ότι οι αποθηκευτικοί χώροι του εργοστασίου εκτός από υλικές ζημιές δηλαδή σπασμένα τζάμια κλπ, δεν αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα, ενώ σύμφωνα με τους ειδικούς οι ποσότητες εκρηκτικών ή της αμμωνίας που είναι αποθηκευμένοι δεν δημιουργούν κάποιο κίνδυνο.

