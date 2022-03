Θεσσαλονίκη

Ο ερωτευμένος Αμερικανός στρατιωτικός… ήταν απατεώνας!

Το διαδικτυακό φλερτ που στοίχισε μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ στην 52χρονη γυναίκα.

Συστήθηκε ως δήθεν Αμερικανός στρατιωτικός σε 52χρονη και επικοινωνούσε διαδικτυακά μαζί της εκδηλώνοντάς της το ερωτικό του ενδιαφέρον. Στην πραγματικότητα όμως επρόκειτο για απατεώνα που όχι μόνο δεν είχε σχέση με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αλλά με πρόσχημα τον έρωτα απέσπασε από το θύμα του χρηματικό ποσό άνω των 40.000 ευρώ.

Τα χρήματα αυτά, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η αστυνομία, υποτίθεται ότι προορίζονταν για να καμφθούν κάποια προβλήματα στα τελωνεία σχετικά με την αποστολή δέματος το οποίο θα περιείχε δήθεν μεγάλο χρηματικό ποσό και προορίζονταν για την 52χρονη. Με τον τρόπο αυτό ο άγνωστος προς το παρόν δράστης την έπεισε να καταθέσει τμηματικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς διάφορα χρηματικά ποσά.

Όταν η παθούσα διαπίστωσε ότι είχε πέσει θύμα απάτης απευθύνθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας και διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Από την έρευνα που ακολούθησε ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή στην υπόθεση μίας 67χρονης σε λογαριασμό της οποίας η παθούσα κατέθεσε μέρος των χρημάτων. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία η οποία υπεβλήθη στην Εισαγγελική Αρχή ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση του υποτιθέμενου στρατιωτικού συνεχίζονται.

