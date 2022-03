Λασιθίου

Ενδοοικογενειακή βία: Μητέρα απείλησε με μαχαίρι τον ανήλικο γιό της!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παιδί πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε τη μητέρα του η οποία θα δικαστεί την Τρίτη στο Αυτόφωρο.

Ένα ακόμη αδιανόητο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Σητεία της Κρήτης.

Μία μητέρα ήρθε σε διαπληκτισμό με τον γιο της και όταν τα «αίματα» άναψαν εκείνη γύρισε και τον απείλησε με το μαχαίρι που είχε στα χέρια της.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 10 το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (19/3) στην κουζίνα του σπιτιού που διατηρεί η οικογένεια στη Σητεία.

Ο 16χρονος γιος μετέβη στο οικείο αστυνομικό τμήμα όπου προχώρησε σε καταγγελία εναντίον της μητέρας του η οποία συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Λασιθίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, η 46χρονη μητέρα αφέθηκε ελεύθερη μετά την απολογία της στον Εισαγγελέα και αναμένεται να δικαστεί αύριο στο Αυτόφωρο.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γιώργος Τράγκας: Έτσι μοιράζει την τεράστια περιουσία του

Πόλεμος στην Ουκρανία: “Εξαφανίστηκαν” 5 φορτηγά πλοία γεμάτα σιτάρι

Ενδοοικογενειακή βία: Έδειρε τη γυναίκα του και την άφησε αναίσθητη