Πάτρα: Γδύθηκε και ανάγκασε 6χρονη να αγγίξει τα γεννητικά όργανα του

Η μητέρα της ήταν στο νοσοκομείο με το άλλο παιδί της οικογένειας. Σοκ προκαλούν οι περιγραφές της μικρούλας για την συμπεριφορά του άνδρα απέναντι της.

Ανατριχιαστικές είναι οι αποκαλύψεις που αφορούν στην υπόθεση των γενετήσιων πράξεων σε βάρος 6χρονης από 39χρονο αλλοδαπό, στην Πάτρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην οδό Ολύνθου, όταν η μητέρα της 6χρονη την άφησε για φύλαξη σε γείτονα, επειδή έπρεπε να μεταβεί στο νοσοκομείο, όπου νοσηλευόταν το άλλο της παιδί. Κάποια στιγμή ο γείτονας έφυγε προσωρινά από το σπίτι, αφήνοντας μόνο του το κοριτσάκι.

Τότε ο 39χρονος αλλοδαπός βρήκε την ευκαιρία να προσεγγίσει το παιδί. Ο δράστης φέρεται να γδύθηκε μπροστά του, άρχισε να το φιλάει και το ανάγκασε να αγγίξει τα γεννητικά του όργανα.

Κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τι θα γινόταν στη συνέχεια, αν δεν επέστρεφε ο γείτονας που είχε αναλάβει τη φύλαξη. Μόλις επέστρεψε ο 39χρονος τράπηκε σε φυγή.

Το κοριτσάκι εκμυστηρεύτηκε στη μητέρα του όσα είχαν συμβεί και έγινε άμεσα καταγγελία στην Αστυνομία.

Ο δράστης συνελήφθη ενώ το κοριτσάκι περιέγραψε όλα όσα συνέβησαν σε αστυνομικό και παιδοψυχολόγο.

