Γρεβενά - Έκρηξη σε εργοστάσιο: Συνεχίζονται οι έρευνες για τους τρεις νεκρούς

υγκλονίζει η περιγραφή του πυράρχου Αντώνη Καλαϊδόπουλου στον ΑΝΤ1 από το σημείο της έκρηξης στο εργοστάσιο πυρομαχικών στα Γρεβενά.

Σοκαρισμένο παραμένει το πανελλήνιο από το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στα Γρεβενά με θύματα τριες εργαζόμενους της εταιρείας ΕΛΤΕΚ.

Πρόκειται για τον 46χρονο Χαράλαμπο Κικίδη από τον Πολύμυλο Κοζάνης, τον 33χρονο Ζήση Αποστολίδη από τα Γρεβενά και τον 36χρονο Κώστα Ορφανίδη με καταγωγή από το χωριό Δήμητρα Γρεβενών.

Τυχερός ήταν ένας τέταρτος υπάλληλος, ο οποίος εργαζόταν στο εργοστάσιο ως φύλακας. Μόλις είχε γίνει αλλαγή της βάρδιας και ο ίδιος είχε απομακρυνθεί από το σημείο. Όμως τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής σε κατάσταση σοκ. Σύμφωνα με την διοικήτρια του νοσοκομείου Γρεβενών Ευτυχία Καπάτου η κατάσταση υγείας του φύλακα δεν εμπνέει ανησυχία ενώ του έχουν παρασχεθεί οι πρώτες βοήθειες.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" ο Πύραρχος Αντώνης Καλαϊδόπουλος δήλωσε ότι συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος αλλά και των εντοπισμό των τριών εργαζομένων.

Ο κ. Καλαϊδόπουλος μίλησε για τεράστια καταστροφή. "Δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα από το εργοστάσιο λόγω της σφοδρής έκρηξης" είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον κ. Καλαϊδόπουλο από τον Δήμο, την Περιφέρεια αλλά και από ιδιώτες θα τοποθετηθούν μηχανήματα στον τόπο της τραγωδίας προκειμένου να σηκωθούν τα συντρίμμια, τα μπάζα και οι λαμαρίνες για να συνεχιστεί το έργο της αναζήτησης αγνοουμένων.





Εν τω μεταξύ, αργά το βράδυ, με εντολή του Εισαγγελέα η έρευνα για την υπόθεση ανατέθηκε στην Αστυνομία, ενώ πριν την είχε αναλάβει η Πυροσβεστική.

Τον θάνατο τριών εργαζομένων επιβεβαίωσε η εταιρεία

Η εταιρεία ΕΛΤΕΚ με νεότερη ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε τον θάνατο τριών εργαζομένων, που βρίσκονταν στο εργοστάσιο στα Γρεβενά, κατά τη διάρκεια τραγικού δυστυχήματος.

«Είμαστε στην εξαιρετικά δυσάρεστη θέση να επιβεβαιώσουμε το θάνατο τριών εργαζομένων, που βρίσκονταν στο εργοστάσιο μας στα Γρεβενά, κατά τη διάρκεια ατυχήματος στη γραμμή παραγωγής της μονάδας» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία και προσθέτει:

«Θα θέλαμε να εκφράσουμε την οδύνη μας για το χαμό των συναδέλφων μας και να εκφράσουμε τα βαθύτατα συλλυπητήρια μας προς τους οικείους τους.

Αυτή τη στιγμή οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θανόντων, με τις οποίες είμαστε σε επικοινωνία από την πρώτη στιγμή. Η εταιρεία μας θα σταθεί δίπλα τους με κάθε τρόπο, έμπρακτα και ηθικά.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος εξακολουθούν να τελούν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, με τις οποίες η εταιρεία μας συνεργάζεται πλήρως».

