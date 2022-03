Δωδεκανήσα

Ρόδος: μήνυση σε παιδίατρο για αφαίρεση όρχεως από έφηβο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι γονείς κινήθηκαν νομικά κατά του παιδίατρου, θεωρώντας τον υπεύθυνο για την αφαίρεση του ενός όρχεος και την επακόλουθη βλάβη στο παιδί τους.

Ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου προσέφυγαν χθες οι γονείς ενός ανήλικου παιδιού, υπήκοοι Βουλγαρίας, κατά ενός παιδιάτρου της Ρόδου τον οποίον και εγκαλούν για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια. Όπως ισχυρίζονται, το πρωί της 21ης Ιανουαρίου 2022, ο 16χρονος γιος τους, ξύπνησε περίπου στις 7:00, παραπονούμενος ότι νιώθει έντονο πόνο στην βουβωνική χώρα και δήλωσε ότι αδυνατεί να πάει στο σχολείο.

Στη συνέχεια, περίπου στις 10:00 της ίδιας ημέρας, η μητέρα συνόδευσε το παιδί στο ιατρείο του εγκαλούμενου, ο οποίος αφού τον εξέτασε με ψηλάφηση αλλά και με χρήση υπερηχογραφήματος, διέγνωσε ότι έπασχε από βουβωνοκήλη, η οποία δεν έχρηζε άμεσης αντιμετώπισης, χορηγώντας στη μητέρα ανάλογη βεβαίωση, προκειμένου να δικαιολογήσει τις απουσίες της ίδιας ημέρας στο σχολείο. Ακόμη, συνέστησε στον γιο της να βελτιώσει την διατροφή του και να απωλέσει βάρος προκειμένου να αντιμετωπίσει την υφιστάμενη κατάσταση, διότι διαφορετικά θα αναγκαζόταν να υποβληθεί σε χειρουργείο σε πέντε με δέκα χρόνια, όπως χαρακτηριστικά και επί λέξει ισχυρίζονται ότι τους είπε, χωρίς να δώσει καμία άλλη σχετική οδηγία ούτε να κάνει καμία άλλη σύσταση.

Κατά την διάρκεια της ίδιας ημέρας και του Σαββατοκύριακου ο 16χρονος συνέχισε να αισθάνεται επίμονο πόνο και παρότι οι οδηγίες του εγκαλουμένου παιδιάτρου τους καθησύχασαν, την Κυριακή αποφάσισαν να επισκεφθούν, την επόμενη ημέρα το πρωί, έναν ουρολόγο. Το πρωί της 24ης Ιανουαρίου 2022, η μητέρα συνόδευσε το παιδί στο ιατρείο χειρουργού ουρολόγου-ανδρολόγου, ο οποίος μετά από κλινική εξέταση παρατήρησε διόγκωση και ήπια ερυθρότητα του αριστερού ημισχέου με διόγκωση του αριστερού όρχεως και καθήλωση του αριστερού όρχεως στο έξω βουβωνικό στόμιο.

Προς μεγάλη τους έκπληξη, εξήγησε στη μητέρα ότι πιθανότατα πάσχει από συστροφή αριστερού όρχεως και όχι από βουβωνοκήλη, πάθηση η οποία χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης και τους πρότεινε άμεση χειρουργική διερεύνηση και αντιμετώπιση σε ιδιωτική κλινική στην οποία αυτός χειρουργεί, υπόδειξη την οποία ήταν αδύνατο να ακολουθήσουν εξαιτίας της οικονομικής αδυναμίας τους. Αμέσως συνέταξε ενημερωτικό ιατρικό σημείωμα και παρέπεμψε το παιδί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για άμεση αντιμετώπιση, ενώ παράλληλα επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον εφημερεύοντα ιατρό του τμήματος χειρουργικών επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείο Ρόδου, τον οποίον ενημέρωσε για την φύση και το επείγον του περιστατικού.

Η μητέρα μετέφερε το παιδί στο τμήμα χειρουργικών επειγόντων περιστατικών, όπου μετά από αντικειμενική εξέταση και υπερηχογράφημα όρχεων διαπιστώθηκε πιθανή συστροφή αριστερού όρχεως και αμέσως οδηγήθηκε στο χειρουργείο για χειρουργική διερεύνηση. Εκεί διαπιστώθηκε πλήρης συστροφή του αριστερού όρχεως με καθολική νέκρωση, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε ορχεκτομή και καθήλωση του δεξιού όρχεως. Μετά την χειρουργική επέμβαση, παρέμεινε νοσηλευόμενος, συνεχώς κλινήρης για δύο μέρες στο Παιδοχειρουργικό Τμήμα λαμβάνοντας αντιβιοτική και αναλγητική αγωγή για δέκα μέρες, ενώ ο θεράπων ιατρός συμβούλευσε να αποφεύγει τις αθλητικές δραστηριότητες για ένα μήνα.

Το παιδί υπεβλήθη σε εξέταση σπερμοδιαγράμμαχος και ορμονολογικές εξετάσεις από μικροβιολόγο και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχει υποστεί σοβαρή βλάβη σχετικά με την γονιμότητά του, ενώ έκτοτε λαμβάνει φαρμακευτικό σκεύασμα.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αμπράμοβιτς: η θαλαμηγός “Solaris” βρήκε “καταφύγιο” στην Τουρκία

Βρετανία: Η Ελισάβετ, το αμαξίδιο και η φωτογραφία που… δεν θέλει

Βραζιλία: φονικές πλημμύρες στην Πετρόπολις (εικόνες)