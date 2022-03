Άγιο Όρος

Άγιον Όρος: Νεκρός ο αστυνομικός που αυτοπυροβολήθηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ίδιος έβαλε τέλος στη ζωή του διεξάγουν οι αρχές.

Τραγωδία συνέβη το πρωί της Τρίτης στο Άγιον Όρος, όταν αστυνομικός, έβαλε τέλος στη ζωή του.

Πιο συγκεκριμένα, ο αστυνομικός που υπηρετούσε στον Αστυνομικό Σταθμό Χιλανδαρίου, αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο.

Γρήγορα, έφτασαν στο σημείο γιατροί του Κέντρου Υγείας Καρυών, όμως ήταν ήδη αργά. Η σορός του άνδρα αναμένεται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής ενώ έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ίδιος έβαλε τέλος στη ζωή του διεξάγουν οι αρχές.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα: Μαρτυρίες - “φωτιά” για την μητέρα (βίντεο)

Πάτρα - Απαγωγή και ασέλγεια σε 6χρονη: Αποκαλύψεις για τον συλληφθέντα

Βρετανία: Η Ελισάβετ, το αμαξίδιο και η φωτογραφία που… δεν θέλει