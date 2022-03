Μεσσηνία

Έγκλημα στην Κυπαρισσία: καταδίκη για την δολοφονία υπαλλήλου σε κατάστημα

Ο δράστης εμφανίστηκε μετανιωμένος, υποστηρίζοντας ότι σκοπός του ήταν να τραυματίσει το θύμα στο πόδι

Την ανώτατη ποινή, αυτή της ισόβιας κάθειρξης, συν 3 έτη και 6 μήνες φυλάκισης επέβαλε το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Καλαμάτας, στον 72χρονο, που πριν από περίπου ένα χρόνο, εκτέλεσε εν «ψυχρώ» τον 39χρονο Κωνσταντίνο Καρυτινό, μέσα σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην Κυπαρισσία. Η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία .

Το δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα ένοχο τον κατηγορούμενο, για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο. Επίσης, τον κήρυξε ένοχο και για παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Νωρίτερα κατά την απολογία του, ο 72χρονος εμφανίστηκε μετανιωμένος για ότι έγινε, υποστηρίζοντας ότι σκοπός του ήταν να τραυματίσει το θύμα στο πόδι και όχι να τον σκοτώσει, με σκοπό να τον αναγκάσει να του ζητήσει συγνώμη, επειδή νωρίτερα τον είχε προσβάλει.

Σύμφωνα με όσα είπε, πήγε στο κατάστημα, όπου ιδιοκτήτης ήταν ο 39χρονος, με σκοπό να διαμαρτυρηθεί για το γεγονός ότι δε λάμβανε τον λογαριασμό της κινητής του τηλεφωνίας σε έντυπη μορφή, και όταν ζήτησε να διακόψει το συμβόλαιο του, το θύμα που τον εξυπηρετούσε του μίλησε απρεπώς, προσβάλλοντας τον.

Αυτή ήταν και η αφορμή για να πάει στην οικία του, να πάρει το περίστροφό που είχε στην κατοχή του και να επιστρέψει και να ακολουθήσει ότι συνέβη το πρωί της 7ης Απριλίου του 2021.

Τέλος, ο κατηγορούμενος εξέφρασε την πρόθεση να παραχωρήσει όλη του την περιουσία, στο ανήλικο τέκνο του 39χρονου θύματος.