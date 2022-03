Χαλκιδική

Χαλκιδική: Θρίλερ με πτώμα άντρα σε θαλάσσια περιοχή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις του Λιμενικού για την ανάσυρση του άψυχου σώματος και αναμένεται, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, να μεταφερθεί στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας για να ακολουθήσει η διαδικασία της ταυτοποίησης.

(εικόνα αρχείου)

Τη σορό ενός άντρα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ταυτότητας, εντόπισε πριν από λίγη ώρα ψαράς στη θαλάσσια περιοχή της Αφύτου, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις του Λιμενικού για την ανάσυρση του άψυχου σώματος και αναμένεται, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, να μεταφερθεί στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας για να ακολουθήσει η διαδικασία της ταυτοποίησης.

Να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη περιοχή είχαν επικεντρωθεί τα προηγούμενα 24ωρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 62χρονου, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται εδώ και πάνω από δέκα ημέρες.

Σε αγροτικό δρόμο της ίδιας περιοχής είχε βρεθεί εγκαταλελειμμένο και το αυτοκίνητό του.

Ειδήσεις σήμερα:

Δημοσκόπηση MARC για τον ΑΝΤ1: “Εφιάλτης” η ακρίβεια για τα νοικοκυριά

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Ρούλα Πισπιρίγκου: πείτε μου κι εμένα τι έκανα στα παιδιά μου...

“Άγριες Μέλισσες”: μοιραία λάθη και αποκαλύψεις την Τετάρτη (βίντεο)