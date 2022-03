Ηράκλειο

Ηράκλειο - Ξυλοδαρμός: Προφυλακιστέος ο άνδρας που άφησε λιπόθυμη την σύζυγο του

Τι υποστήριξε στην κατάθεσή του ο 62χρονος. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της άτυχης γυναίκας

Προφυλακιστέος κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 62χρονος για την κακοποίηση της 56χρονης συζύγου του στο Ζαρό του Δήμου Φαιστού.

Στην κατάθεσή του ο 62χρονος, αρνήθηκε ότι αυτός είναι υπεύθυνος για τον τραυματισμό της συζύγου του ενώ ανέφερε ότι οι κατηγορίες για τον ίδιο από κατοίκους του χωριού, είναι αναληθείς.

Η 56χρονη που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, εντοπίστηκε από αστυνομικούς μέσα στο σπίτι της γυμνή και χτυπημένη.

Η αστυνομία ενημερώθηκε μέσω του 112 στο οποίο κάλεσε φίλος των παιδιών του ζευγαριού τα οποία ζουν στη Γερμανία και είχαν μέρες να μιλήσουν με τη μητέρα τους. Την αγωνία τους είχαν εκφράσει στο φίλο τους που βρίσκεται εκτός Κρήτης και έκανε το τηλεφώνημα στο 112.

Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα είχε εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις της και είχε νοσηλευτεί για μια νύχτα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου.

