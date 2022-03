Ηλεία

Έγκλημα στην Ανδραβίδα: Στην ψυχιατρική πτέρυγα των φυλακών ο 60χρονος (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις και τα νεότερα στοιχεία που έρχονται στο φως για το έγκλημα στην Ανδραβίδα.

Στην ψυχιατρική πτέρυγα Κορυδαλλού βρίσεκται ο 60χρονος δολοφόνος της Ανδραβίδας. Σύμφωνα με το δικηγόρο του, κ. Ανδριόπουλο, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό", "ο κατηγορούμενος είναι σε απομονωμένο μέρος της κλινικής γισα λόγους ασφαλείας και δικής του αλλά και γενικά".

Σύμφωνα με πληροφορίες, βαρυποινίτες από άλλες πτέρυγες ζήτησαν να μη μεταφερθεί στην πτέρυγά τους γιατί θα κινδυνεύσει η ζωή του.

Ο κ. Ανδριόπουλος δήλωσε, τέλος, πως δεν έχει απορριφθεί το αίτημα πραγματογνωμοσύνης.