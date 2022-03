Αχαΐα

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Λέων: Οι τοξικολογικές αναλύσεις θα δώσουν απαντήσεις (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο ιατροδικαστής, σχετικά με το σενάριο για ασφυκτικό θάνατο των παιδιών και όσα ακούγονται στην δημόσια σφαίρα για την πολύκροτη υπόθεση.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" βρέθηκε καλεσμένος ο ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λέων, και μίλησε για τις εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου των 3 παιδιών στην Πάτρα.

"Η ιστοπαθολογική έκθεση λέει τι δεν βρήκανε για το θάνατο και όχι τι βρήκανε" και συμπλήρωσε "ακόμη και η μητέρα με τις δημόσιες συνεντεύξεις της έχει δώσει στοιχεία για τους θανάτους των παιδιών".

Για τα αποτελέσματα της πρώτης ιατροδικαστικής έκθεσης "ήταν άστοχη και για αυτό οι συνάδελφοί μου επανεξετάζουν την αιτία θανάτου" και τόνισε πως '"οι ίδιοι οι γονείς στη πρώτη συνέντευξή τους αμφησβήτησαν την αιτία θανάτου, ήταν ηθικό χρέος μας να το ερευνήσουμε".

Ο κ. Λέων συνεχίζοντας είπε πως "ψάχνουμε ακόμη το κοινό στοιχείο, πρέπει κοινά να ερμηνευτούνε", και υπογράμμισε πως "οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δώσουν τις απαντήσεις".

"Το τρίτο περιστατικό θα ξεκλειδώσει τα άλλα δύο", ενώ επισήμανε πως "το θέμα είναι αν στις τοξικολογικές βρεθούν τα φάρμακα που έπαιρνε ή... κάτι άλλο".

Συγκλονίζουν τις τελευταίες ώρες και μαρτυρίες από φιλικά πρόσωπα της οικογένειας που έχουν "έρθει στο φως" .

Φίλη της Ρούλας Πισπιρίγκου δήλωσε "η Ρούλα μου έλεγε πως ξεπέρασε καρκίνο και φοβάται μετάσταση στο στήθος", ενώ άλλη φίλη του ζευγαριού ανέφερε πως "τη μέρα της κηδείας η Ρούλα τους κάλεσε να δουν σε καφετέρια την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε εκείνη και ο Μάνος."