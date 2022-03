Χαλκιδική

Χαλκιδική - Τροχαίο δυστύχημα: νεκρός μετά από σφοδρή σύγκρουση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος ανήμερα της επετείου της 25ης Μαρτίου, αυτή τη φορά με ένα μοιραίο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική.

Δεύτερο θανατηφόρο τροχαίο σε διάστημα λίγων ωρών σημειώθηκε στην Κεντρική Μακεδονία, αυτή τη φορά στη Χαλκιδική, όπου ένας 25χρονος έχασε τη ζωή του, όταν το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε σε παρακείμενο χωράφι.

Το δυστύχημα συνέβη στις 6.10 το πρωί στο 31ο χλμ. της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, στην περιοχή Γαλαρινός. Ο άτυχος νεαρός διακομίστηκε σε νοσοκομείο με τους γιατρούς να διαπιστώνουν απλά το θάνατό του.

Είχε προηγηθεί, στη 1.30 τα ξημερώματα θανατηφόρο τροχαίο, με θύμα -επίσης- 25χρονο οδηγό, στην πόλη του Κιλκίς. Σύμφωνα με την αστυνομία, στην περίπτωση αυτή ο νεαρός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε δέντρο και να τραυματιστεί θανάσιμα

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβησαν τα δύο δυστυχήματα ερευνώνται από τα αρμόδια τμήματα τροχαίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια

Αιγάλεω: πέταξε τα ανίψια της από το μπαλκόνι κι έπεσε κι αυτή