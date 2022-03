Λασιθίου

Κρήτη: Θρίλερ με γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος εντόπισε την άτυχη γυναίκα. Τι εξετάζουν οι Αρχές.

Νεκρή μέσα στο σπίτι της στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου βρέθηκε μία ηλικιωμένη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 75χρονη γυναίκα είχε εξαφανιστεί τις τελευταίες ημέρες με αποτέλεσμα να μην απαντά στο τηλέφωνο στα παιδιά της τα οποία ζουν μόνιμα μακριά από την Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα παιδιά έπειτα από 2-3 ημέρες απόλυτης σιγής της μητέρας τους, ανησύχησαν και πήραν την απόφαση να ενημερώσουν την Αστυνομία σχετικά αλλά και γνωστούς της οικογένειας.

Αστυνομικοί μαζί με οικεία πρόσωπα της οικογένειας μετέβησαν στο σπίτι της άτυχης γυναίκας με αποτέλεσμα να την βρουν σε νεκρική ακαμψία.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα αναφορικά με τα αίτια που οδήγησαν στο θάνατο την άτυχη ηλικιωμένη.

Πηγή: cretapost

Ειδήσεις σήμερα:

Ζελένσκι: Στην ελληνική βουλή θα μιλήσει ο Ουκρανός Πρόεδρος

Κεραμέως για Σαϊντού: Ενισχύθηκε ο φάκελός του ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης

ΑΕΚ: Έσπασαν πούλμαν των ακαδημιών της