Σάμος

Σάμος - phishing: “Τσίμπησαν” 80000 από ξενοδόχο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύμα απάτης έπεσε ξενοδόχος από τη Σάμο. Πώς στήθηκε το «κόλπο».

Ξενοδόχος από τη Σάμο είδε το λογαριασμό του να είναι…μείον 80.000 ευρώ, μέσω της μεθόδου ηλεκτρονικού «ψαρέματος».

Σύμφωνα με την καταγγελία του, άγνωστο άτομο τηλεφώνησε υποδυόμενος τον πελάτη, διαπραγματεύτηκε μαζί του τη μίσθωση δωματίου έναντι 510 ευρώ.

Στην συνέχεια μέσω μηνύματος SMS που απέστειλε στον παθόντα ξενοδόχο, το οποίο εμπεριείχε απατηλό περιεχόμενο, δηλαδή μήνυμα από τράπεζα, υπέκλεψε τα στοιχεία εισόδου του τραπεζικού ηλεκτρονικού λογαριασμού του, (e-banking).

Όπως διαπιστώθηκε από τον τραπεζικό λογαριασμό του παθόντα πραγματοποιήθηκαν δύο μεταφορές, συνολικού ύψους 80.000- ευρώ σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος ανήκει σε γυναίκα, σε βάρος της της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της απάτης.

Πηγή: ertnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε παιδάκι

Κεραμέως για Σαϊντού: Ενισχύθηκε ο φάκελός του ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης

Αιγάλεω: Πέταξε τα ανίψια της από το μπαλκόνι μετά από τσακωμό με την αδερφή της