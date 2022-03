Φθιώτιδα

Φθιώτιδα - Ξυλοδαρμός ντελιβερά: Στη φυλακή οι δράστες

Οι δράστες είχαν ξυλοκοπήσει άγρια τον διανομέα φαγητού και στην συνέχεια τον μαχαίρωσαν. Τα δευτερόλεπτα του τρόμου...



Ποινές κάθειρξης επιφύλαξε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λιβαδειάς, μετά από τρεις συνεδριάσεις, στους δράστες (φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς) της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος 25χρονου ντελιβερά τον Αύγουστο του 2020 στην Ελάτεια.

Το ΜΟΔ ωστόσο με τις ψήφους των λαϊκών δικαστών, ενόρκων (4-3) αποφάσισε την μετατροπή της κατηγορίας της απόπειρας ανθρωποκτονίας, σε τετελεσμένη βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη

Ο ένας εκ των δραστών που διέμενε σε χωριό του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας, τιμωρήθηκε με ποινή κάθειρξης έξι ετών, με το Δικαστήριο να του αναγνωρίζει το ελαφρυντικό της μεταφηβικής ηλικίας. Στη φερόμενη ως ηθικό αυτουργό της επίθεσης, αλλοδαπή φίλη του πρώτου κατηγορούμενου επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης οκτώ ετών, όπως και στον αδερφό της που σύμφωνα με το Δικαστήριο συμμετείχε στην επίθεση.

Στο εδώλιο ως κατηγορούμενος κάθισε και ένας ακόμη Αλβανός υπήκοος, κάτοικος της ευρύτερης περιοχής, που είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιούνιο για τη συμμετοχή του στην επίθεση, ο οποίος όμως απαλλάχθηκε των κατηγοριών.

Ικανοποιημένη από τη μετατροπή της κατηγορίας από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βαριά σκοπούμενη βλάβη, δήλωσε στο LamiaReport η συνήγορος υπεράσπισης του αλλοδαπού φυσικού δράστη της επίθεσης, Αργυρώ Καραφέρη.

Σύμφωνα με την κα Καραφέρη το γεγονός ότι το Δικαστήριο με ψήφους 4-3 δέχτηκε ότι εξέλειπε ο ανθρωποκτόνος δόλος, τους κάνει να προσδοκούν σε μια ευνοϊκότερη κρίση σε δεύτερο βαθμό, καθώς ήδη κατέθεσαν έφεση.

Η άγρια επίθεση εναντίον του ντελιβερά

Η υπόθεση είχε αναστατώσει ολόκληρο το Δήμο Αμφίκλειας - Ελάτειας το βράδυ της 13ης Αυγούστου του 2020. Τότε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ένα AUDI A3, σκούρου χρώματος γύρω στις 22:40’ το βράδυ είχε κόψει το δρόμο του νεαρού ντελιβερά που βρισκόταν σε παράδοση παραγγελίας του μαγαζιού στο οποίο εργαζόταν.

Ο 25χρονος ντελιβεράς είχε παρατήσει το μηχανάκι και με τα πόδια προσπάθησε τρέχοντας να φτάσει στο μαγαζί όπου εργαζόταν, πλην όμως πέντε άνδρες που επέβαιναν στο σκούρο όχημα, τον πρόλαβαν στο ύψος του γηπέδου του Ελατειακού και όχι μόνο τον ξυλοκόπησαν άγρια, αλλά του κατάφεραν και δύο μαχαιριές στο θώρακα.

Στη συνέχεια είχαν μπει στο AUDI και σύμφωνα με τις μαρτυρίες και το προανακριτικό έργο της αστυνομίας, είχαν φύγει προς την κατεύθυνση του χωριού όπου διέμεναν τότε, ο πρώτος κατηγορούμενος με την αλλοδαπή φίλη του και ηθική αυτουργό της επίθεσης.

Ο 25χρονος είχε μεταφερθεί βαριά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο της Λιβαδειάς όπου χειρουργήθηκε και την επομένη είχε διακομιστεί διασωληνωμένος στη θωρακοχειρουργική κλινική του «Ευαγγελισμού» όπου παρέμεινε στη ΜΕΘ για 5 ημέρες, ενώ διέφυγε τον κίνδυνο και πήρε εξιτήριο στα τέλη του ίδιου μήνα.

Σύλληψη για ναρκωτικά

Οι τρεις εκ των κατηγορουμένων για την άγρια επίθεση στον 25χρονο ντελιβερά, είχαν συλληφθεί στις 19 Μαρτίου 2021 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας, με την συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πειραιά καθώς και της Ε.Κ.Α.Μ., για εγκληματική οργάνωση που ασχολούταν με την καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Φθιώτιδας και της Αττικής.

Έκτοτε κρατούνταν προσωρινά στις Φυλακές Κορυδαλλού, ενώ σύμφωνα με την απόφαση του ΜΟΔ Λιβαδειάς θα παραμείνουν κρατούμενοι για τις τελεσθείσες πράξεις τους.

Πηγή: lamiareport.gr

