Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πυρπόλησαν το υπηρεσιακό όχημα δημάρχου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για θρασύδειλες και επικίνδυνες ενέργειες, που δεν πτοούν την δημοτική αρχή, έκανε λόγο ο Δημήτρης Δεμουρτζίδης.



Το υπηρεσιακό όχημα του δημάρχου Παύλου Μελά στην Θεσσαλονίκη, Δημήτρη Δεμουρτζίδη, πυρπόλησαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη περί τις 2:30 σε υπαίθριο χώρο πίσω από το δημαρχείο Παύλου Μελά και φθορές από τη φωτιά προκλήθηκαν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Η αστυνομία προσήγαγε τρία άτομα, αλλά δεν προέκυψαν στοιχεία σε βάρος τους και αφέθησαν ελεύθερα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Παύλου Μελά, «το όχημα ήταν σταθμευμένο, όπως κάθε βράδυ, στο πάρκινγκ έξω από το δημαρχείο, στη Σταυρούπολη, όπου βρίσκεται η έδρα του Δήμου» και «οι δράστες έβαλαν φωτιά στο ρεζερβουάρ που πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και προκάλεσε ζημιές στο αυτοκίνητο, ενώ άμεσα κατέφθασαν πυροσβεστικές δυνάμεις που κατέσβησαν την πυρκαγιά».

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια.

Ο κ. Δεμουρτζίδης σε δήλωσή του ανέφερε πως «η Δημοτική Αρχή του Δήμου Παύλου Μελά δεν πτοείται από αυτές τις θρασύδειλες και επικίνδυνες ενέργειες και στέκεται με αποφασιστικότητα απέναντι σε όσους δεν σέβονται την ανθρώπινη ζωή και τη δημόσια και ιδιωτική περιουσία και σε όσους αποσκοπούν στον εκφοβισμό».

Φωτογραφίες: pavlosmelas.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Γκάγκα: Πώς θα κάνουμε Πάσχα

Δένδιας: Αν η Τουρκία επανέλθει στις προκλήσεις θα υπάρξουν συνέπειες

“The Bricklayer”: “Στρατηγείο της CIA” το δημαρχείο Θεσσαλονίκης (εικόνες)