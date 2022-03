Αργολίδα

Άργος: πατέρας και γιος νεκροί σε κοντέινερ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες μετά τον εντοπισμό του μακάβριου ευρήματος.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών μετά τον εντοπισμό των σορών δύο ανδρών λίγο έξω από το Άργος, σε κοντέινερ στην περιοχή της Άκοβας.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, οι δυο άντρες που βρέθηκαν νεκροί, ηλικίας 85 και 55 χρονών ήταν πατέρας και γιος, κάτοικοι Αθηνών.

Οι δυο άντρες είχαν κτήμα στην περιοχή και πιθανότατα βρίσκονταν εκεί για την καλλιέργεια του. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες ακόμα πληροφορίες, οι συγγενείς τους είχαν ανησυχήσει καθώς δεν είχαν επικοινωνία μαζί τους και κάποιος από αυτούς πήγε στο σημείο και τους βρήκε σε ακαμψία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο νεότερος εκ των δύο ήταν αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή αν ο θάνατος προήλθε από έλλειψη οξυγόνου λόγω της σόμπας υγραερίου που είχαν για θέρμανση.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Αυτοκίνητο ανετράπη στην Εθνική, τραυματίστηκαν δύο νέοι

Αθήνα: Συμμορίες αλλοδαπών δολοφονούσαν ομοεθνείς τους για την “επικράτηση” στη νύχτα

Αστυνομικός έσωσε τη ζώη κοπέλας!