“Το Πρωινό” - Νεκρά παιδιά στην Πάτρα: Οι αποκαλύψεις για τη μητέρα και η διάψευση (βίντεο)

Πρόσωπο από το περιβάλλον του ζευγαριού που έχασε τρία παιδιά στην Πάτρα, αποκάλυψε νέες λεπτομέρειες για τον χαρακτήρα της 33χρονης μητέρας.

Ένα πρόσωπο από το στενό περιβάλλον του ζευγαριού που έχασε τρία παιδιά στην Πάτρα, αποκάλυψε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" νέες λεπτομέρειες για τον χαρακτήρα της 33χρονης μητέρας χαρακτηρίζοντάς την «αγενή».

«Η Ρούλα είχε πολύ άσχημα παιδικά χρόνια. Πολύ ατίθαση, πολύ αγενής, τσακωνόταν με όλο τον κόσμο. Δεν μπορούσαν να την μαζέψουν, δημιουργούσε πολλά προβλήματα στην οικογένεια. Η μαμά της δεν μπορούσε άλλο να την κουμαντάρει. Έχω ακούσει από φίλες της ότι κάθε τόσο είχε προβλήματα υγείας, δημιουργούσε ίντριγκες, της άρεσε να ασχολούνται όλοι μαζί της.

Όταν γνώρισε τον Μάνο έμεινε έγκυος και αποφάσισε ότι θέλει να παντρευτεί. Η οικογένεια του Μάνου ήταν αρνητική σε αυτό. Αυτή όμως ήταν απόλυτη. «Θα με πάρει αλλιώς θα τον φτάσω στα δικαστήρια, θα τον κυνηγάω». Την ερωτεύτηκε ο Μάνος. Η Ρούλα ήταν 22 και ο Μάνος 19.

Ως μητέρα ήταν πολύ καλή με τα παιδιά της, Όποιος ακούει αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει γιατί ήταν πολύ στοργική με τα παιδιά της, έλεγε «σκοτώνω άνθρωπο για τα παιδιά μου».

Στην αρχή η σχέση της με τον Μάνο ήταν πολύ καλή. μετά άρχισαν τα προβλήματα. Γκρίνιες, φασαρίες, τσακωμοί, φεύγω χωρίζω… Η Ρούλα είχε πάθος με τον Μάνο. Μάγια, καφετζούδες, να της πουν που γυρίζει ο Μάνος, με ποια είναι. Ήταν άρρωστη με τον Μάνο και θεωρώ ότι είναι ακόμα.

Μια κυρία τους έδωσε το σπίτι της, όταν ήταν γεννημένο το πρώτο παιδί και έμεναν μαζί της. Θα την φρόντιζαν και αυτή θα τους βοηθούσε με το να μένουν στο σπίτι. Ξέρω ότι υπήρχε ένας λογαριασμός που τον είχε δώσει στον Μάνο και διαχειριζόταν τις πληρωμές, γιατί η γυναίκα δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Μετά κατέβηκαν στο κάτω διαμέρισμα γιατί είχε τα παιδιά και δεν μπορούσε να ασχοληθεί μαζί της.

Κάποιες φίλες της κυρίας Νίας όταν πήγαιναν στο σπίτι, η Ρούλα τσακωνόταν και τις έδιωχνε. Δεν τις άφηνε να δουν την κυρία Νία», αποκαλύπτει το πρόσωπο από το περιβάλλον της Ρούλας.

Αμέσως μετά την προβολή της εν λόγω μαρτυρίας, ο Μάνος Δασκαλάκης επικοινώνησε με τον δημοσιογράφο της εκπομπής Θάνο Βάγιο και διέψευσε τα όσα ανέφερε η συγκεκριμένη γυναίκα.

