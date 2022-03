Κορινθία

Κόρινθος: Ισχυρή έκρηξη σε επιχείρηση εκδηλώσεων (εικόνες)

Μέχρι τον Ισθμό ακούστηκε η έκρηξη που σημειώθηκε στο κέντρο της Κορίνθου.

Ισχυρή έκρηξη και πυρκαγιά ξέσπασε σε επιχείρηση εκδηλώσεων – catering στην Κόρινθο, λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα.

Ο εκκωφαντικός θόρυβος ακούστηκε στην πόλη της Κορίνθου μέχρι τον Ισθμό της Κορίνθου, με τους πολίτες να βγαίνουν στα μπαλκόνια τους τρομαγμένοι, ενώ ορατός είναι ο καπνός.

Στο σημείο της πυρκαγιάς μετέβησαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, για τον περιορισμό και την κατάσβεση της εστίας.

Ως προς τα αίτια της έκρηξης, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για διαρροή υγραερίου.

Πηγή: korinthostv.gr

