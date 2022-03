Κορινθία

Κόρινθος: Φονική η έκρηξη σε χώρο εκδηλώσεων (εικόνες)

Έναν νεκρό άφησε πίσω της η έκρηξη που τα μεσάνυχτα συντάραξε την Κόρινθο.

Η έκρηξη σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στο κέντρο της πόλης και ακούστηκε μέχρι τον Ισθμό, ενώ στο χώρο εκδηλώθηκε και φωτιά.

Πυροσβέστες εντόπισαν ίχνη ανθρώπινου σώματος στις στάχτες του χώρου.

Πιθανολογείται πως πρόκειται για άτομο που βρισκόταν στο χώρο, την ώρα της έκρηξης.

Στο σημείο της πυρκαγιάς μετέβησαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, για τον περιορισμό και την κατάσβεση της εστίας.









Πηγή: korinthostv.gr

