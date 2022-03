Κορινθία

Κιάτο - Αλλαντίαση: με κορονοϊό διασωληνωμένη η μητέρα που “έχασε” την κόρη της

Ο διοικητής του νοσοκομείου Κορίνθου στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την περίπτωση των δύο γυναικών που έπαθαν τροφική δηλητηρίαση.

«Το τι έφαγαν δεν μπορώ να το πω ούτε να το διακριβώσω», απάντησε η διοικητής του Νοσοκομείου Κορίνθου ερωτηθείς αν η μητέρα και η κόρη που φέρονται να υπέστησαν αλλαντίαση είχαν καταναλώσει φασόλια.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ο Γρηγόρης Καρπούζης είπε πως, «η μητέρα εισήλθε σε πολύ άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο και συγχρόνως διαπιστώθηκε ότι υπήρχε κορονοιος και διασωληνώθηκε σε άμεσο χρόνο».

Παραμένει νοσηλευόμενη στη ΜΕΘ – Covid του νοσοκομείου.

Η κόρη δε, «διακομίστηκε νεκρή σε κέντρο υγείας του νομού μας», σημείωσε και ξεκαθάρισε πως διαπιστώθηκε ότι στις δύο γυναίκες «υπάρχει τροφική δηλητηρίαση».

«Η νεκροψία της κόρης θα δείξει σε συντομότερο χρόνο από τη μητέρα», εξήγησε.

Όσο αφορά στο αν οι δύο γυναίκες υπέστησαν αλλαντίαση, δεν μπορεί ακόμα να το επιβεβαιώσει, όμως «αν είναι αυτή, πρόκειται για μία σοβαρή παραλυτική νόσο που έχει να κάνει με την κακή συντήρηση των τροφίμων».

