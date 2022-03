Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Βίαζε τις φίλες των παιδιών του: Σοκάρουν οι καταθέσεις για τον 48χρονο

O πολύτεκνος πατέρας κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών που επισκέπτονταν το σπίτι του.

Με καταθέσεις μαρτύρων ξεκίνησε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκη η δίκη ενός 48χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά τις ανήλικες φίλες των παιδιών του, όταν εκείνες έρχονταν να παίξουν στο σπίτι του, σε προάστιο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο διώκεται για βιασμό, τετελεσμένο και σε απόπειρα, γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη και για κατάχρηση ανηλίκων, κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση. Οι δε πράξεις, πάντα κατά το κατηγορητήριο, τελέστηκαν το διάστημα από το 2015 έως το 2019, ενώ τα θύματα, κατά περίπτωση, ήταν 6 έως 12 ετών.

Η ποινική έρευνα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020, μετά από μήνυση που έκανε η μητέρα μίας ανήλικης. Ένα χρόνο αργότερα ο 48χρονος απολογήθηκε σε ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέος και έκτοτε κρατείται στις φυλακές Γρεβενών.

«Είμαι αθώος. Κατηγορούμαι άδικα. Δεν αποδέχομαι καμία από τις αποτρόπαιες πράξεις που μου καταλογίζονται», είπε ο ίδιος - απευθυνόμενος στους δικαστές - κατά την πρώτη του τοποθέτηση, μετά την ανάγνωση του κατηγορητηρίου, αναφέροντας ότι είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών.

Πρώτη στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε η μητέρα ενός εκ των κοριτσιών-θυμάτων, που μετέφερε στους δικαστές τι της είχε εκμυστηρευτεί η κόρη της.

«Έτρεμε. Είπε ότι την άγγιζε σε όλο της το σώμα κι ότι δεν ένιωθε καλά με αυτό, ότι την ενοχλεί», κατέθεσε. Όπως είπε η ίδια μάρτυρας, η κόρη της πήγαινε συχνά στο σπίτι του κατηγορούμενου και για διάστημα 4 με 5 ετών, καθώς ήταν φίλες με την κόρη του κατηγορούμενου. Η γυναίκα μετέφερε συγκεκριμένο περιστατικό που της αποκάλυψε η κόρη της και σε ερώτηση του Δικαστηρίου γιατί η ανήλικη δεν της μετέφερε νωρίτερα το τι συνέβαινε, η μάρτυρας απάντησε ότι ο κατηγορούμενος έλεγε ότι «δεν κάνει κάτι κακό, κι ότι με αυτόν τον τρόπο δείχνει την αγάπη του».

Η διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση των υπολοίπων μαρτύρων, κηδεμόνων των άλλων κοριτσιών.

