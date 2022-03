Σάμος

Φωτιά στη Σάμο

Στο σημείο επιχειρούν και εθελοντές με υδροφόρες ΟΤΑ.

(εικόνα αρχείου)

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δασική έκταση πλησίον της Μονής Βροντά στη Σάμο.

Λόγω πυκνού καπνού εκκενώνεται προληπτικά το χωριό Βουρλιώτες.

Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 11 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη. Παράλληλα, ζητήθηκε και η συνδρομή εναέριων μέσων από Αθήνα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον της Μονής Βροντά στη Σάμο. Κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 29, 2022





