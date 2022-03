Θεσσαλονίκη

Εκρηκτικός μηχανισμός σε Δημοτικό Σχολείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προκλήθηκε φωτιά από την έκρηξη. Ποιοι είναι πίσω από το απαράδεκτο συμβάν.

Δύο νεαροί κατηγορούνται ότι τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε προαύλιο χώρο δημοτικού σχολείου, στο Τριάδι Θεσσαλονίκης.

Το συμβάν σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα, βραδυνές ώρες, ενώ από την έκρηξη προκλήθηκε φωτιά, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν ζημιές ή κάποιος τραυματισμός.

Η αστυνομική έρευνα οδήγησε στην ταυτοποίηση των δραστών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

Ειδήσεις σήμερα:

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα: Η Ρούλα Πισπιρίγκου οδηγείται στην ΓΑΔΑ για εξηγήσεις

Σαϊντού Καμαρά: Προσφυγή για το άσυλο με “όλο το σχολείο” στο πλάι του

Μουντιάλ 2022: Απίστευτα επεισόδια μετά τον αποκλεισμό της Νιγηρίας (εικόνες)