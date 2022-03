Σάμος

Φωτιά στη Σάμο: συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη και καταστροφική είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε στη Σάμο το μεσημέρι της Τρίτης.

Ενεργό παραμένει ένα από τα μέτωπα της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης κάτω από το χωριό Βουρλιώτες, στη Σάμο, το οποίο και εκκενώθηκε προληπτικά.

Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού βρίσκονται επί ποδός, ενώ ενισχύονται από άλλες από την Ικαρία και την Αττική. Η φωτιά, όμως, καίει σε δύσβατη περιοχή και οι ελπίδες εναποθέτονται στα εναέρια μέσα, που θα επιχειρήσουν με το πρώτο φως της ημέρας.

Η πυρκαγιά έγινε τόσο μεγάλη, που χθες έφτασε μέχρι και τα δέκα ταυτόχρονα μέτωπα.

Δύο εθελοντές τραυματίστηκαν ελαφρά και είναι εκτός κινδύνου.

Ως προς τα αίτια, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως, πολίτης έκαιγε τα ξερά χόρτα και η φωτιά εξαπλώθηκε στο βουνό.

Eικόνες: samos24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ασπρόπυργος: Παρανάλωμα του πυρός μάντρα αυτοκινήτων (εικόνες)

Κορονοϊός: Στα φαρμακεία τα self test μαθητών και εκπαιδευτικών

Έκτακτο επίδομα: η τροπολογία για τα 200 ευρώ