Μαγνησία

Αλμυρός: Γυναίκα κατέρρευσε μπροστά στο ΑΤΜ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατέρρευσε έξω από το υποκατάστημα της τράπεζας η γυναίκα από τον Αλμυρό.

(φωτογραφία αρχείου)

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία του Αλμυρού από την είδηση του θανάτου 40χρονης, η οποία βρισκόταν έξω από τράπεζα της περιοχής.

Η γυναίκα, μαζί με τον αδελφό της, ήταν στο ΑΤΜ το απόγευμα της Τρίτης, όταν ένιωσε αδιαθεσία και κατέρρευσε.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το Κέντρο Υγείας Αλμυρού, ασθενοφόρο του οποίου έσπευσε και παρέλαβε τη γυναίκα. Παρά τις προσπάθειες του πληρώματος και των γιατρών στο κέντρο υγείας Αλμυρού όπου και μεταφέρθηκε, εξέπνευσε στις 10 περίπου το βράδυ.

Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο του Βόλου, ενώ θα μεταφερθεί για νεκροψία νεκροτομή στη Λάρισα προκειμένου να διαπιστωθεί ποια ήταν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Η άτυχη γυναίκα είχε χάσει πριν ένα χρόνο τον αδελφό της, που ήταν πυροσβέστης και έχασε τις αισθήσεις του την ώρα του καθήκοντος από καρδιά.

Πηγή: magnesianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: Απίστευτα επεισόδια μετά τον αποκλεισμό της Νιγηρίας (εικόνες)

Θάνατος αδελφών στην Πάτρα – Γαλεντέρης: Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα θα έχουμε απαντήσεις

Ζούλιας για Φιλιππίδη: Ήταν εθισμένος στο σεξ