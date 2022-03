Σάμος

Φωτιά στη Σάμο: Δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο

Η πυρκαγιά έγινε τόσο μεγάλη, που έφτασε μέχρι και τα δέκα ταυτόχρονα μέτωπα. Δύο εθελοντές τραυματίστηκαν

Ο διοικητής της Π.Υ Σάμου, Γιώργος Μιαούλης, δήλωσε λίγο πριν τις 11 το πρωί ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή την στιγμή στους Βουρλιώτες, αλλά Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν περιμετρικά της περιοχής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, κάτω από το χωριό Βουρλιώτες, στη Σάμο, το οποίο και εκκενώθηκε προληπτικά.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις του νησιού ενισχύθηκαν και από άλλες από την Ικαρία και την Αττική.

Συνολικά επιχείρησαν 49 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π για εναέριο συντονισμό, ενώ έφτασαν ακτοπλοϊκώς από Πειραιά 14 πυροσβέστες με 7 επιπλέον οχήματα για ενίσχυση καθώς και 6 εθελοντές με 2 οχήματα από τον Σύλλογο Εθελοντών Πυροσβεστών Αγίου Κηρύκου.

Συνδρομή παρείχαν πάνω από 40 εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η πυρκαγιά έγινε τόσο μεγάλη, που έφτασε μέχρι και τα δέκα ταυτόχρονα μέτωπα. Δύο εθελοντές τραυματίστηκαν ελαφρά και είναι εκτός κινδύνου.

