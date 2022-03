Ηράκλειο

Ηράκλειο - Σεξουαλική παρενόχληση: Ανήλικη κατήγγειλε 61χρονο

Σοκ στην τοπικά κοινωνία προκαλεί το δεύτερο συμβάν σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου στο Ηράκλειο μέσα σε ένα μήνα.

Σοκ προκαλεί στην κοινωνία του Ηρακλείου στην Κρήτη η νέα καταγγελία μίας ανήλικης κοπέλας ότι 61χρονος άνδρας την παρενοχλούσε σεξουαλικά.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε το 16χρονο σήμερα κορίτσι, ο 61χρονος που ήταν οικογενειακός φίλος της οικογένειας, προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις από το 2013.

Οι γονείς δεν γνώριζαν το παραμικρό και όταν η ανήλικη τούς εκμυστηρεύτηκε τα όσα έχουν συμβεί, κατήγγειλαν το περιστατικό στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά και το μικρότερο παιδί της οικογένειας, ένα κορίτσι 9 ετών.

Τόσο ο δράστης όσο και η οικογένεια των δύο κοριτσιών ζουν στην πόλη του Ηρακλείου και οι αστυνομικοί χειρίζονται την υπόθεση με πολλή προσοχή.

Σημειώνεται, μάλιστα, ότι πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου στο Ηράκλειο της Κρήτης από τις αρχές Φεβρουαρίου. Τότε είχε προφυλακιστεί ο 45χρονος που κατηγορείτο για βιασμό της ανήλικης αδερφής της συζύγου του και μάλιστα κατ' εξακολούθηση.

Η υπόθεση ήρθε στην επιφάνεια, όταν η 13χρονη εξομολογήθηκε στην δασκάλα της όσα είχε βιώσει και η εκπαιδευτικός ενημέρωσε την αστυνομία. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, οι οποίοι, ωστόσο, αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκισή του..

