Χανιά - Νεκροί φοιτητές σε τροχαίο: Στη φυλακή 25χρονος

Κρίθηκε ένοχος για το θαντηφόρο τροχαίο με θύματα ένα 19χρονο και μία 20χρονη. Η ποινή που του επιβλήθηκε.

Ποινή φυλάκισης 6 ετών και 9 μηνών, επέβαλε σήμερα το τριμελές πλημμελειοδικείο Χανίων, σε έναν 25χρονο υπήκοο Γεωργίας που κρίθηκε ένοχος για τον θάνατο ενός 19χρονου φοιτητή και μιας 20χρονης φοιτήτριας του Πολυτεχνείου Κρήτης, τους οποίους είχε παρασύρει με το αυτοκίνητο του, τον Αύγουστο του 2017, ενώ εκείνοι βάδιζαν μαζί με τον σκύλο τους στο δρόμο λίγα μέτρα πριν την κεντρική εισοδο του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση να εχει αναστέλουσα δύναμη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, υπό τον όρο ο καταδικασθείς να μην οδηγεί.

Η υπόθεση εκδικάστηκε σήμερα, μετά από δύο αναβολές, παρουσία των οικογενειών των δύο παιδιών.

«Κατέστρεψε δυο οικογένειες, μας ακρωτηρίασε. Δεν ζούμε πια», είπε στους δικαστές η μητέρα της 20χρονης. Η μητέρα του 19χρονου μίλησε για εγκληματική οδηγική συμπεριφορά του κατηγορούμενου, ενώ απευθυνόμενη στους δικαστές τόνισε: «Κρατιόμαστε τόσα χρόνια και περιμένουμε την απόφασή σας, όχι εμείς, αλλά όλη η Ελλάδα. Αυτός ο άνθρωπος είναι έξω και η μητέρα του τον αγκαλιάζει, ενώ εμείς χάσαμε τα παιδιά μας».

Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας της εδρας τόνισε ότι από τις καταθέσεις και την πραγματογνωμοσύνη, προέκυψε ότι ο 25χρονος έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα δείχνοντας αμελή συμπεριφορά. Πρότεινε να κριθεί ένοχος για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και για διατάραξη συγκοινωνιών από αμέλεια, εξαιτίας της οποίας προήλθε θάνατος δύο ανθρώπων.

Κατά την απολογία του, ο 25χρονος ζήτησε συγγνώμη απο τις οικογένειες των θυμάτων, υποστηρίζοντας ότι δεν θυμάται τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό γεγονός.

Η εκδίκαση της υπόθεσης, από την οποία δεν έλειψαν οι στιγμές έντασης, ξεκίνησε στις 9 το πρωί και ολοκληρώθηκε στις 6 το απόγευμα.

