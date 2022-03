Αχαΐα

Η Ρούλα Πισπιρίγκου συνελήφθη ενώ έδινε συνέντευξη - Τι έλεγε για την κεταμίνη

Συνέντευξη μέσω messenger έδινε η Ρούλα Πισπιρίγκου την ώρα της σύλληψης της. Στο φως της δημοσιότητας τα μηνύματά της σε δημοσιογράφο.

Συνέντευξη μέσω messenger έδινε η Ρούλα Πισπιρίγκου την ώρα που άνδρες του τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής μπήκαν στο σπίτι της για να κάνουν προσαγωγή, μετά και την ουσία κεταμίνη που εντοπίστηκε στην τοξικολογική εξέταση της Τζωρτζίνας.

«Έλα ντε, δεν έχουμε ιδέα» ήταν η απάντηση της Ρούλας Πισπιρίγκου στο thebest.gr, όταν ρωτήθηκε για την ουσία που βρέθηκε στο κοριτσάκι. Ξαφνικά, η συνομιλία στο messenger διεκόπη και είκοσι λεπτά αργότερα, η δημοσιογράφος με την οποία συνομιλούσε έμαθε για την προσαγωγή και μεταφορά της στην Αθήνα.

«Επιμένουν ότι το παιδί έπαιρνε μόνο χαλαρωτικά και αντιεπιληπτικά ενώ έπαιρνε και ηρεμιστικά η Τζωρτζίνα. Κανείς δεν έχει πει ότι του παιδιού του έδωσα στο Παίδων πολλές δόσεις βαρβιτουρικού για να ηρεμήσει από τα επεισόδια. Αυτό δεν το λέει κανείς. Κι το βαρβιτουρικό το πρόσθεσαν εκεί, εγώ δεν έχω ανάμειξη σε αυτό», έγραψε στη δημοσιογράφο.

Επίσης, η Ρούλα Πισπιρίγκου αναφέρθηκε και στα όσα έγιναν μετά την αποκάλυψη του εντοπισμού της κεταμίνης. «Τώρα έχει γίνει χαμός. Το τηλέφωνο δεν σταματάει. Άντε πάλι να λένε τα δηλητηρίασες. Απλά προκαλείται ένας χαμός τώρα», έγραψε.

«Όχι μόνο ιατρικά δεδομένα αλλά και φωτογραφίες της Μαλένας από το νεκροτομείο δηλαδή δεν υπάρχουν οι άνθρωποι. Εγώ δε μπορώ να καταλάβω πως ξεκίνησε όλο αυτό και το ένα έφερε το άλλο και έχουν δει όλοι πως πουλάει όλο αυτό και το τραβάνε από τα μαλλιά..Το τι ψεύτικη μαρτυρία και το τι ψέμα έχουμε ακούσει δε φαντάζεσαι» έγραψε.

