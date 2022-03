Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια (εικόνες)

Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Βόρεια Εύβοια. Μεγάλη κινητοποίηση Πυροσβεστικής και Λιμενικού.

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στα Λιχαδονήσια του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού στην Εύβοια σε χώρο καντίνας.

Η πυρκαγιά στα Λιχαδονήσια ήταν ορατή στην απέναντι πλευρά του Μαλιακού και του Βόρειου Ευβοϊκού και το τηλεφωνικό κέντρο της Πυροσβεστικής δέχτηκε δεκάδες κλήσεις από πολίτες.

Η πυρκαγιά είναι σε δύο εστίες. Στο σημείο βρέθηκε ο Λιμενάρχης Αιδηψού Σωτήρης Δανίκας και ο Δήμαρχος Ιστιαίας – Αιδηψού Γιάννης Κοντζιάς.

Πυροσβέστες με αντλίες ανέλαβαν την κατάσβεση από θαλάσσης, καθώς το σημείο δεν προσεγγίζεται εύκολα από ξηράς, ενώ λόγω του προχωρημένου της ώρας δεν μπορούν να πετάξουν αεροσκάφη.

