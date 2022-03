Αχαΐα

Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα - Ρούλα Πισπιρίγκου: Εξοργισμένοι πολίτες έξω από το σπίτι της (εικόνες)

«Κρεμάστε τη», «δώστε τη στον λαό» είναι μερικά από όσα φωνάζουν οι οργισμένοι συγκεντρωμένοι. «Θάνατος» έγραψαν στα πατζούρια του σπιτιού.

Έκρυθμη είναι η κατάσταση από νωρίς το απόγευμα στη γειτονιά όπου διαμένει η μητέρα των τριών κοριτσιών που πέθαναν στην Πάτρα, Ρούλα Πισπιρίγκου.

Με το που έγινε γνωστό πως η Ρούλα Πισπιρίγκου συνελήφθη και της έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση της Τζωρτζίνας γείτονες και κάτοικοι της Πάτρας μαζεύτηκαν έξω από το σπίτι και απειλούν με λιντσάρισμα αυτούς που βρίσκονται μέσα.

Μάλιστα κάποιος έγραψε «θάνατος στους παιδοκτόνους» στο παράθυρο του σπιτιού της μητέρας και φωνάζουν από αυτούς που βρίσκονται μέσα να βγουν και να δώσουν εξηγήσεις για τον θάνατο των τριών παιδιών.

Νωρίτερα υπήρξε ένταση με τη μάνα και την αδερφή της Ρούλας Πισπιρίγκου την ώρα που άνοιξε η πόρτα για να μπει μέσα η πρώτη.

Στο σημείο έχει σπεύσει και ισχυρή αστυνομική δύναμη για να αποτρέψει τυχόν επεισόδια καθώς το πλήθος βρισκόταν εκτός ελέγχου και φώναζε «κρεμάστε την» και «δώστε την στο λαό».

Βίντεο: thebest.gr