Βόλος: Ηλικιωμένη έβγαλε μαχαίρι στον άντρα της γιατί τον βαρέθηκε

Ο σύζυγος κάλεσε την Αστυνομία που συνέλαβε τη γυναίκα του που ήθελε να τον διώξει από το σπίτι. Αφέθηκε όμως ελεύθερη γιατί δεν επιθυμεί την ποινική της δίωξη.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Νέα Ιωνία, στην Μαγνησία

Μετά από φασαρία που προηγήθηκε μεταξύ ζευγαριού ηλικιωμένων, η γυναίκα πήρε ένα μαχαίρι από την κουζίνα και απείλησε τον σύζυγό της, τον οποίο δεν θέλει άλλο στο σπίτι.

Ο λόγος του καυγά, είναι ότι η γυναίκα βαρέθηκε τον άνδρα και θέλει να τον διώξει, ενώ φέρεται να είναι παντρεμένοι με δεύτερο γάμο και ο άνδρας να έχει παιδιά από προηγούμενο.

Ο άνδρας κάλεσε την Αστυνομία, στο σπίτι πήγαν αστυνομικοί του Α.Τ. Βόλου, που συνέλαβαν την ηλικιωμένη, η οποία όμως αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα, καθώς ο σύζυγός της δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική της δίωξη. Σε βάρος της 90χρονης όταν διαβιβαστεί η δικογραφία από την Αστυνομία θα οριστεί δικάσιμος.

