Νεκρά αδέλφια στην Πάτρα: Η ανατριχιαστική ζωγραφιά της Τζωρτζίνας (εικόνες)

Η ζωγραφιά του παιδιού και η ανάλυση από την ειδικό, παιδοψυχολόγο για τα μηνύματα για βοήθεια.

Το γύρο του διαδικτύου κάνει η ανάλυση της παιδοψυχολόγου – λογοπαθολόγου Χριστίνας Μπογιατζή στη ζωγραφιά της Τζωρτζίνας.

Η ειδικός παρατηρεί σημείο προς σημείο τη ζωγραφιά του παιδιού, όπου απεικονίζεται ένας άγγελος, μια μεγάλη καρδιά κι ένα δένδρο -κρεμάλα, καθώς κι ένα μήνυμα που είναι γραμμένο πάνω στο χαρτί.

Η παιδοψυχολόγος αναφέρει πως, «δεν είναι δυνατόν ένα παιδί να ζωγραφίζει ως άγγελο τη μαμά του όταν αυτή ζει».

Παρατηρεί την αίσθηση κινδύνου που νιώθει η 9χρονη και υποδηλώνεται με διάφορα σύμβολα στη ζωγραφιά, όπως το μαύρο χρώμα, ο κορμός σε σχήμα κρεμάλας και η απόσταση της ίδιας από τη μητέρα της.

Ένα συγκλονιστικό και ισχυρό σημείο στη ζωγραφιά είναι το γεγονός ότι, «αφιέρωσή» της, η οποία δεν απευθύνεται στην μητέρα, παρότι δημιουργήθηκε για τη γιορτή της.

Αντιθέτως, το παιδί γράφει «Για εσάς», όσους δηλαδή μπορούσαν να καταλάβουν τα κρυφά της «μηνύματα» και να της παράσχουν βοήθεια, για να τη διασώσουν από τον κίνδυνο που διαισθανόταν.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, ο πατέρας απουσιάζει από τη ζωγραφιά.

Η παιδοψυχολόγος μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Το Πρωινό', περιγράφοντας τη συνομιλία που είχε με τη Ρούλα Πισπιρίγκου και εκφράζοντας την ανακούφιση για τη σύλληψή της.

