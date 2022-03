Ηράκλειο

Κορονοϊός - Ηράκλειο: Συνελήφθη ξανά αρνητής πατέρας

Το παιδί έχει να πάει σχολείο από τον Μάρτιο του 2020!

Ένας πατέρας συνελήφθη για δεύτερη φορά μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα επειδή δεν στέλνει το παιδί του σχολείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα το πρωί οι αστυνομικοί προχώρησαν στην εκ νέου σύλληψη του 47χρονου άνδρα που υπηρετεί στο Λιμενικό Σώμα.

Μάλιστα, ο 47χρονος επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι το παιδί δεν το στέλνει στο σχολείο εξαιτίας του ότι φοβάται μην κολλήσει κορονοϊό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος άνδρας είχε συλληφθεί για τον ίδιο λόγο στις 10 Φεβρουαρίου στο Ηράκλειο με τον στρατιωτικό εισαγγελέα να του ορίζει δικάσιμο και να τον αφήνει ελεύθερο.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το παιδί δεν έχει πάει σχολείο από τον Μάρτιο του 2020.

Πηγή: Creta24

