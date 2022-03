Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Εργατικό ατύχημα στο λιμάνι

Εργάτης τραυματήστηκε ενώ εκτελούσε εργασίες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Εργατικό ατύχημα, με έναν 49χρονο τραυματία σημειώθηκε κοντά στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Ο 49χρονος οδηγός βυτιοφόρου οχήματος τραυματίστηκε στο κεφάλι ενώ εκτελούσε εργασίες στο όχημα, από καπάκι δεξαμενής που άνοιξε ο ίδιος.

Διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης.

