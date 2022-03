Μεσσηνία

Φωτιά στην Μεσσηνία (εικόνες)

Μάχη υπό αντίξοες συνθήκες, λόγω των ισχυρών ανέμων, δίνουν οι πυροσβέστες που έσπευσαν στην περιοχή.

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη από το απόγευμα της Πέμπτης, στην περιοχή Κάκκαβα της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνα, στην Τριφυλία.

Η πυρκαγιά μαίνεται σε αγροτοδασική έκταση, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει πυροσβέστες με οχήματα από την Κυπαρισσία, ενώ ενισχύσεις κινητοποιήθηκαν από την Αρκαδία και την Κορινθία.

Στην μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 36 πυροσβέστες με 11 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ το έργο της πυρόσβεσης επικουρούν υπάλληλοι των ΟΤΑ με υδροφόρα οχήματα.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από δασική έκταση στο Άνω Καλό Νερό. Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται ελαιοκαλλιέργειες.

Στην #πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Κάκκαβα Μεσσηνίας επιχειρούν 36 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 11 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 31, 2022

