Θεσσαλονίκη: άγρια επίθεση από σκυλιά σε γυναίκες

Οι γυναίκες εμφανίστηκαν με τραύματα στη δίκη του ιδιοκτήτη. Τι ανέφερε ο ίδιος για το περιστατικό.

Η αμέριμνη βόλτα δύο γυναικών για περπάτημα κατέληξε στο νοσοκομείο, όταν δέχθηκαν άγρια επίθεση από δύο σκυλιά «ροτβάιλερ» που εμφανίστηκαν μπροστά τους. Ύστερα από καταγγελία που έκαναν στην ΕΛ.ΑΣ. κατέστη κατηγορούμενος, για σωματικές βλάβες από αμέλεια, ένας ιδιοκτήτης εργοστασίου, που χρησιμοποιεί τα σκυλιά για φύλαξη κι απ' όπου φαίνεται να βγήκαν εκμεταλλευόμενα μη περιφραγμένο σημείο. Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον καταδίκασε σε συνολική ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με 3ετή αναστολή, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό.

Οι δύο παθούσες, συναδέλφισσες, ηλικίας περίπου 55 ετών, περιέγραψαν στο Δικαστήριο το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε το απόγευμα της 20ής Μαρτίου, σε αγροτική περιοχή, έξω από τη Θεσσαλονίκη. «Πιστεύαμε ότι δεν θα βγούμε ζωντανές» κατέθεσαν, υποδεικνύοντας τα τραύματα που τους προκάλεσαν τα δύο σκυλιά (σ.σ. περιγράφονται στο κατηγορητήριο ως ροτβάιλερ, όχι όμως καθαρόαιμα).

Η μία εξ αυτών εμφανίστηκε καθισμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο λόγω των τραυμάτων που υπέστη, όπως είπε. Εξεταζόμενη από την έδρα έκανε λόγο για δέκα τραύματα από δαγκωματιές σε όλο της το σώμα, τονίζοντας ότι νοσηλεύτηκε μία εβδομάδα στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Τραύματα υπέστη και η δεύτερη παθούσα, αλλά μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών επέστρεψε στο σπίτι της.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος ξεκαθάρισε ότι τα σκυλιά δεν είχαν εκδηλώσει ποτέ επιθετική συμπεριφορά τον προηγούμενο 1,5 χρόνο, από τότε που τα φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα έχει για φύλαξη, επειδή το σημείο είναι απόμερο και συχνά σημειώνονται διαρρήξεις. «Είναι αδύνατο να περιφράξουμε όλη την έκταση του εργοστασίου που είναι μεγάλη» απολογήθηκε.

Καταθέτοντας, προηγουμένως, ως μάρτυρας η μητέρα του ανέφερε ότι «την ημέρα τα κλείνουμε σε περιφραγμένο σπιτάκι και το βράδυ κυκλοφορούν ελεύθερα», ενώ εκτίμησε ότι πρέπει να βγήκαν «από γύρω σημείο που δεν προσέξαμε».

