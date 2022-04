Χανιά

Τροχαίο: νεκρός οδηγός σε σύγκρουση με νταλίκα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος, μετά από σφοδρή σύγκρουση Ι.Χ. αυτοκινήτου με φορτηγό.

Τραγωδία συνέβη το βράδυ της Παρασκευής, με τροχαίο δυστύχημα λίγο μετά τις 20:00 στον Περιφερειακό δρόμο Βουκολιές-Παλαιόχωρας.

Πιο συγκεκριμένα, ένας ανθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη ένας τραυματίστηκε σοβαρά, μετά από σύγκρουση Ι.Χ. οχήματος με νταλίκα.

Στο σημείο βρέθηκαν δυο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, από Χανιά και Κάντανο, όσο και η Πυροσβεστική Υπηρεσία από το κλιμάκιο της Καντάνου, άνδρες της οποίας βοήθησαν στον απεγκλωβισμό των επιβατών.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνά η Τροχαία.

Πηγή: kriti360.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μάνος Δασκαλάκης στον ΑΝΤ1: Δεν κρύβω κάτι - Με την Ρούλα Πισπιρίγκου θα μιλήσουμε εκεί που πρέπει (βίντεο)

Λογαριασμοί ρεύματος: το ποσό επιδότησης για τον Απρίλιο

Πάνος Σόμπολος: η Ρούλα Πισπιρίγκου δεν θα “σπάσει” εύκολα (βίντεο)