Μαγνησία

Μεγάλη φωτιά στο Πήλιο (εικόνες)

Μάχη δίνει η πυροσβεστική με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε αργά το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή του Πλατανιά, στο Νότιο Πήλιο.

Πιο συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 17:45 στην περιοχή Αφειλιάνες, στον Πλατανιά του δήμου Νοτίου Πηλίου και λόγω των πολύ ισχυρών ανέμωνστην περιοχή, πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις, χωρίς ωστόσο ως τώρα να κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τον δήμο Νοτίου Πηλίου, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από κλαδιά που έκαιγε αγρότης στην περιοχή και επεκτάθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Πηγή εικόνων: thenewspaper.gr

