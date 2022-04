Δωδεκανήσα

Βιασμός κόρης από πατέρα: η κατάθεση - “φωτιά” του αδελφού του θύματος

Αποκαλυπτικά ήταν όσα είπε ο άνδρας, για τις άρρωστες σεξουαλικές ορέξεις του πατέρα τους, σε βάρος της ανήμπορης αδελφής του.

Με την λήψη καταθέσεως από τον 46χρονο αδελφό της 49χρονης ανήμπορης, λόγω νοητικής στέρησης και αναπηρίας σε ποσοστό 67% γυναίκας, που έπεσε θύμα βιασμού από τον 73χρονο πατέρα της συνεχίστηκε χθες η κυρία ανάκριση για την φρικιαστική υπόθεση.

Ο κατηγορούμενος, όπως έγραψε η «δημοκρατική», έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την 7η Απριλίου 2022.

Κατηγορείται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη κατ’ εξακολούθηση και για γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών κατ’ εξακολούθηση.

Εχει ομολογήσει τον βιασμό της κόρης του, που σημειωτέον έχει βιαστεί και στο παρελθόν από 76χρονο. Η τακτική ανακρίτρια διόρισε ως συνήγορο υπεράσπισής του τον δικηγόρο κ. Μάνο Τεχνίτη.

Οπως απεκάλυψε η «δημοκρατική», ο 73χρονος σε ανωμοτί κατάθεση που έδωσε αφού είπε ότι είναι… «οικογενειάρχης» πρόσθεσε… «δεν ξέρω τι έγινε, τι με παρέσυρε ο διάβολος και έγινε η πράξη».

Κατέθεσε ότι με την ανάπηρη κόρη του ήλθε σε σεξουαλική επαφή μια φορά, περιγράφοντας την αποτρόπαιη πράξη του για να προσθέσει ότι τον έδιωξε η σύζυγός του από την οικία τους και ότι κοιμάται πλέον σε στάβλους.

Ο 73χρονος, υποστήριξε ότι τον «προκαλούσε» η 49χρονη κόρη του ερωτικά και ότι του… «επιτέθηκε» για να επιρρίψει τις ευθύνες στον… «διάβολο».

Χθες ο 46χρονος γιος του ήταν κατηγορηματικός ως προς την τέλεση του αδικήματος και υπέβαλε δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Στην κατάθεσή του κατέστησε σαφές ότι από το έτος 2008 είναι δικαστικός συμπαραστάτης δυνάμει απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου της αδελφής του και για την σεξουαλική κακοποίηση της αδελφής του από τον πατέρα του ενημερώθηκε την 28η Φεβρουαρίου 2022, δύο μέρες μετά την τέλεσή της.

Ένας εργάτης που εργαζόταν σε οικοδομή απέναντι από την οικία τους ανέφερε σε έναν κοινό τους φίλο ότι είχε δει την σεξουαλική συνεύρεση και ο τελευταίος τον ενημέρωσε άμεσα. Ακολούθως η αδελφή του του επιβεβαίωσε τα όσα του είχαν καταγγελθεί και του εξομολογήθηκε ότι ο πατέρας τους την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά.

Στην πορεία από τα όσα κατέθεσε στην Ασφάλεια η αδελφή του έμαθε ότι είχε πέσει κατ’ επανάληψη θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Η αδελφή του του είπε ότι ο πατέρας τους την κακοποιούσε σεξουαλικά από το καλοκαίρι του 2021.

Εξήγησε ότι τον τελευταίο χρόνο διέμεναν μόνοι τους στο σπίτι τους και τους επισκεπτόταν συνήθως τα Σάββατα. Οπως τόνισε ο 46χρονος σήμερα η αδελφή του δεν θέλει να τον ξαναδεί και του έλεγε πως θέλει να «πάει ισόβια».

