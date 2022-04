Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Το ταξί είχε και “κρυφό” ταξίμετρο

Ο έλεγχος της Τροχαίας – για κακή τύχη του οδηγού – έγινε την ώρα που είχε θέσει σε λειτουργία το παράνομο ταξίμετρο.

Με ένα δεύτερο "κρυφό" ταξίμετρο κατηγορείται ότι λειτουργούσε το ταξί οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε ύστερα από έρευνα που πραγματοποίησαν στο αυτοκίνητο αστυνομικοί της Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο αυτοκίνητο υπήρχε κανονικά το νόμιμο ταξίμετρο, με το οποίο εκδίδονταν κανονικά φορολογικές αποδείξεις, ενώ βρέθηκε και ένα δεύτερο, επιμελώς κρυμμένο για να μην γίνεται αντιληπτό από τους πελάτες, χωρίς να είναι καταχωρημένο στην εφορία.

Ο 54χρονος οδηγός ταξί, φέρεται ότι την ώρα που έγινε ο έλεγχος, είχε θέσει σε λειτουργία το "κρυφό" - παράνομο ταξίμετρο.

