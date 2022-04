Βοιωτία

Φωτιά στην Βοιωτία

Για την κατάσβεση της επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Φωτογραφία αρχείου

Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική από πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην 'Ασκρη Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πρόκειται για φωτιά σε ελαιώνα κοντά στο χωριό 'Ασκρη της δημοτικής ενότητας Θεσπιέων του δήμου Αλιάρτου.

Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

