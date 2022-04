Ηλεία

Ηλεία: Μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση (βίντεο)

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι μεγάλη καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση με αναγέννηση ξέσπασε στην περιοχή Γραμματικό του Λαντζοϊου του δήμου Πύργου.

Η φωτιά είναι πλησίον σε παλιότερη δασική πυρκαγιά και η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι μεγάλη καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Η φωτιά έχει λάβει διαστάσεις και κινείται προς τον οικισμό Αγ. Γεωργιο.

Αναμένεται να επιχειρήσει Canadair.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαντζόι Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 3, 2022

