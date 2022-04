Θεσσαλονίκη

Η παιδοκτονία της Θεσσαλονίκης που θυμίζει... Πάτρα (εικόνες)

Η ξεχασμένη υπόθεση της παιδοκτόνου στη Θεσσαλονίκη που συγκλόνισε το πανελλήνιο πριν από αρκετές δεκαετίες και τα κοινά στοιχεία με την υπόθεση της Πατρας. Η τραγωδία συνεχίζεται έως και σήμερα.

Μία ιστορία φρίκης από το παρελθόν, "ξύπνησε" με αφορμή τα όσα έρχονται στο φως για την υπόθεση των νεκρών παιδιών στην Πάτρα.

Το 1985, μια ασύλληπτη τραγωδία αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν έγινε γνωστό ότι μια 26χρονη μητέρα στο Ελευθέριο – Κορδελιό, δολοφόνησε τα δύο της παιδιά, ηλικίας 6 και 7 ετών και αποπειράθηκε να κάνει το ίδιο στο τρίτο, μόλις τριών ετών. Φρικιαστικές συμπτώσεις της ξεχασμένης υπόθεσης με αυτήν της Πάτρας.

Οι τίτλοι των εφημερίδων της εποχής ήταν αμείλικτοι με την 26χρονη γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη, την οποία χαρακτήριζαν «Μήδεια», φρικτή φόνισσα και αδίστακτη παιδοκτόνο.

Η έρευνα του GRTimes.gr, αποκαλύπτει κάποια από αυτά: «Σύγχρονη Μήδεια, «έφαγε» τα παιδιά της», «Ανατριχιαστική τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, και τα τρία της παιδιά τα δηλητηρίασε», «Ψυχρή και αμετανόητη η παιδοκτόνος της Θεσσαλονίκης», «Κρύβει πολλά η φρικτή φόνισσα, γιατί δηλητηρίασε τα παιδιά της», «Χάπι από το στόμα του τρίτου παιδιού πρόδωσε την αδίστακτη παιδοκτόνο».

Η δολοφόνος είχε ήδη εξοντώσει τα δύο της παιδιά, τον 7χρονο Ζήση και την 6χρονη Μαρία μέσα σε διάστημα περίπου τριών μηνών και μόλις μια εβδομάδα αφότου έθαψε το δεύτερο θύμα της, άρχισε να δηλητηριάζει το τρίτο της παιδί, την Αλεξάνδρα, που τότε ήταν τριών ετών.

Το μικρό κοριτσάκι νοσηλευόταν στο νοσοκομείο έχοντας ήδη βαριά συμπτώματα από τα βαρβιτουρικά χάπια που της έδινε κρυφά η μητέρα της για να την σκοτώσει, όπως είχε κάνει με τα άλλα δύο της παιδιά. Ωστόσο κάποια στιγμή άρχισε να ξεροβήχει σαν να πνίγεται και κινητοποιήθηκε ένας γιατρός που την βοήθησε να φτύσει ένα από τα συνολικά τρία χάπια που της έδωσε η «μάνα» της για τελευταία φορά.

Το τοξικολογικό εργαστήριο αποκάλυψε ότι επρόκειτο για το βαρβιτουρικό Gardenal και από εκείνη τη στιγμή και μετά, άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι του μυστηρίου και γύρω από τον θάνατο των άλλων παιδιών.

Το τρίτο παιδί «μίλησε» και στο διάστημα που ακολούθησε, η μάνα ομολόγησε τις πράξεις της και καταδικάστηκε σε πολυετή ποινή κάθειρξης, έχοντας όμως «καταδικάσει» και η ίδια τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας της, σε μια υπόθεση που έχει σοκαριστικές ομοιότητες με αυτήν της Πάτρας.

«Ήθελε να κάνει ελεύθερη ζωή»

Όπως είχε δηλώσει τότε ο σύζυγος της 26χρονης που ήταν οδοκαθαριστής στον δήμο, η ίδια ήθελε να κάνει ελεύθερη ζωή. «Την έπιασα μια φορά με έναν γείτονα 60χρόνων μέσα στο σπίτι μας και μαλώσαμε άσχημα. Τη χτύπησα και της είπα να μην ξαναπατήσει αυτός το πόδι του στο σπίτι μας. Μετά από αυτήν τη φασαρία, αυτός δεν ξανάρθε, αλλά άρχισαν να αρρωσταίνουν τα παιδιά μας, το ένα μετά το άλλο» είχε αναφέρει ο Γ.Σ.

Την ίδια άποψη, ότι δηλαδή η 26χρονη ήθελε να ξεφορτωθεί τα παιδιά της για να κάνει ελεύθερη ζωή, είχαν εκφράσει και γείτονες του ζευγαριού που υποστήριζαν επίσης ότι είχε εξωσυζυγικές σχέσεις.

Η δολοφόνος αρνιόταν τις κατηγορίες αυτές, δίνοντας διάφορες εξηγήσεις για τις συναντήσεις της με άλλους άνδρες. Όπως αναφερόταν σε δημοσιεύματα της εποχής, η ίδια δήλωνε ότι αγαπούσε τα παιδιά της και καθώς υποστήριζε ότι αυτά ήταν επιληπτικά, όπως έλεγε και για τον άνδρα της, δεν μπορούσε να τα βλέπει να υποφέρουν. Φέρεται να είχε πει ότι ήθελε να τα εξοντώσει και στη συνέχεια να δώσει τέλος στη ζωή της και πως είχε πάρει χάπια από το ίδιο βαρβιτουρικό, προσπαθώντας να αυτοκτονήσει.

Το σχέδιο εξόντωσης και η ενέδρα στο νοσοκομείο

Η αδίστακτη δολοφόνος, που δήλωσε επανειλημμένα ότι υπέφερε σε ένα μίζερο οικογενειακό περιβάλλον, υποστηρίζοντας ότι καταπιεζόταν από τον άνδρα της, φέρεται να είχε συλλάβει το σχέδιο της ήδη από το 1984, όταν η 6χρονη Μαρία έπαθε για πρώτη φορά ένα επιληπτικό επεισόδιο και χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Αγία Σοφία.

Ενδεχομένως τότε να σκέφτηκε ότι τα παιδιά αποτελούσαν ένα μεγάλο «βαρίδιο» για την ίδια και άρχισε να θέτει σε εφαρμογή το σχέδιο εξόντωσης τους. Είχε αποκαλυφθεί μάλιστα ότι αγόρασε από διαφορετικά φαρμακεία συσκευασίες με το βαρβιτουρικό Gardenal, αρχίζοντας να το χορηγεί στα παιδιά της.

Πρώτο της θύμα η 6χρονη Μαρία που χρειάστηκε πολύμηνη νοσηλεία, καθώς ήταν σε λήθαργο λόγω των χαπιών που της έδινε, μέχρι που τελικά το παιδί απεβίωσε. Αμέσως μετά προετοίμαζε τον θάνατο του 7χρονου Ζήση, που επίσης έλεγε ότι έπασχε από επιληψία.

Λίγες μέρες μετά τον θάνατο της αδελφούλας του, ο Ζήσης εισάγεται στο νοσοκομείο και κοιμόταν σχεδόν μόνιμα. Η 26χρονη ήταν συνεχώς κοντά του, έχοντας μαζί της και τη μικρή Αλεξάνδρα, στην οποία εκείνο το διάστημα ήταν η πρώτη φορά που έδωσε το Gardenal.

Τα δύο παιδιά βρίσκονταν συνεχώς σε ύπνωση, με τη μάνα να τους δίνει χάπια στα κρυφά, πριν αυτά συνέλθουν από αυτά που είχαν ήδη πάρει. Κάποια στιγμή το νοσοκομείο αποφάσισε να στείλει τα παιδιά σε νοσοκομείο στο Λονδίνο για εξετάσεις, με τους γιατρούς να πιστεύουν ότι έπασχαν από κάποιας μορφής εγκεφαλίτιδα, μη μπορώντας να εξηγήσουν διαφορετικά τα συμπτώματα τους.

Η μητέρα πήγε στο Λονδίνο μαζί με τα παιδιά, ωστόσο εκεί, στο νοσοκομείο της Βρετανικής πρωτεύουσας ο Ζήσης άφησε την τελευταία του πνοή μετά από δύο μέρες. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα και λίγο αφότου κηδεύτηκε ο 7χρονος, η ίδια άρχισε να αυξάνει τις δόσεις του χαπιού στην Αλεξάνδρα, η οποία νοσηλεύτηκε και πάλι, έχοντας τα ίδια συμπτώματα.

Μια μέρα, η αδίστακτη γυναίκα έδωσε τρία χάπια στη μικρή, ένα από τα οποία κατάφερε να βγάλει γιατρός του νοσοκομείου, στέλνοντας το για ανάλυση και αποκαλύπτοντας ότι πρόκειται για το βαρβιτουρικό φάρμακο. Οι γιατροί ενημέρωσαν αμέσως τις αρχές και καθώς κανείς δεν ήταν ακόμα σε θέση να πει με βεβαιότητα ποιος χορηγούσε το Gardenal, στον θάλαμο της Αλεξάνδρας εγκαταστάθηκαν δύο αστυνομικίνες παριστάνοντας τις νοσοκόμες, για να βρουν τον ένοχο.

Η μάνα έμενε μόνιμα στο δωμάτιο, αλλά δεν έβρισκε την ευκαιρία να ξαναδώσει το φάρμακο με τη συνεχή παρουσία των αστυνομικίνων. Από τότε η υγεία της μικρής άρχισε να βελτιώνεται διαρκώς και αμέσως οι υποψίες στράφηκαν στην 26χρονη που οδηγήθηκε στην ασφάλεια και μετά από κάποιες αρνήσεις τελικά ομολόγησε ότι αυτή σκότωσε τον Ζήση και αποπειράθηκε να σκοτώσει την Αλεξάνδρα. Αρχικά ισχυρίστηκε ότι η ίδια δεν ευθυνόταν για τον θάνατο της Μαρίας, ωστόσο τα πανομοιότυπα συμπτώματα που είχε το παιδί πριν πεθάνει και τα αδιάσειστα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει οι αρχές, κατέρριψαν τους ισχυρισμούς της.

Τραγική σύμπτωση με την υπόθεση της Πάτρας… Τα δύο παιδιά πέθαναν στο νοσοκομείο όπου τα πήγε η μάνα τους και παρά λίγο και το τρίτο, με την 26χρονη να μην φεύγει από δίπλα τους, όχι επειδή νοιαζόταν, αλλά επειδή ήθελε να τα εξοντώσει. Επίσης, η άκρη του «νήματος» για τους δύο πρώτους θανάτους, άρχισε να εντοπίζεται από το τρίτο παιδί της οικογένειας, το οποίο τότε επιβίωσε, δίνοντας επαρκή στοιχεία μέσω των εξετάσεων που ακολούθησαν, για το τι ακριβώς είχε συμβεί.





Η τραγωδία… συνεχίζεται

Η 26χρονη “Μήδεια” ήταν στη φυλακή από το 1985 μέχρι και πρόσφατα οπότε και αποφυλακίστηκε, κατοικώντας πλέον σύμφωνα με πληροφορίες του GRTimes, σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Ο 32χρονος τότε σύζυγος της, προσπάθησε να συνεχίσει τη ζωή του, μεγαλώνοντας ταυτόχρονα τη μικρή Αλεξάνδρα. Μάλιστα κάποια στιγμή ξαναπαντρεύτηκε κάνοντας έναν γιο. Το παιδί αυτό ωστόσο, γεννήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες με προβλήματα αυτισμού, ενώ η δεύτερη σύζυγος του πέθανε στη συνέχεια, με τον πατέρα να μένει μόνος για άλλη μια φορά στη ζωή του.

Σήμερα ο πατέρας συνεχίζει να ζει στο Κορδελιό με τον ενήλικα πλέον γιο του, αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας, ενώ στο διπλανό διαμέρισμα κατοικεί η 40χρονη πλέον Αλεξάνδρα που δεν στάθηκε καθόλου τυχερή, ούτε στο υπόλοιπο της μέχρι σήμερα ζωής της. Τα γεγονότα εκείνης της εποχής τη στιγμάτισαν στην πιο τρυφερή της ηλικία και συνέχισαν να τη βασανίζουν, στερώντας της μια πιο φυσιολογική ζωή.

Πηγή: grtimes.gr

